زعيم كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا ممكن إذا تخلت عن شرط نزع السلاح النووي

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده لا ترى ما يمنع من الدخول في حوار مع الولايات المتحدة إذا توقفت واشنطن عن الإصرار على تخلي بلاده عن الأسلحة النووية.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله خلال اجتماع مجلس الشعب الأعلى اليوم الأحد إنه لا يزال يحمل ذكريات طيبة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب. والتقى الزعيمان ثلاث مرات خلال رئاسة ترامب الأولى.



ونسب إلى كيم قوله: "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها السخيف بنزع سلاحنا النووي وقبلت بالواقع وأرادت تعايشًا سلميًا حقيقيًا، فلا يوجد سبب يمنعنا من الجلوس معها".



وأضاف كيم أن بناء الأسلحة النووية لحماية أمن البلاد في مواجهة التهديدات الخطيرة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مسألة وجود.



وأشار إلى أنه رفض المبادرات الأخيرة من واشنطن وسول للحوار، واصفًا إياها بأنها غير صادقة لأن هدفهما الأساسي المتمثل في إضعاف كوريا الشمالية وتدمير نظامها لم يتغير.



وأوضح أن اقتراح كوريا الجنوبية بإنهاء البرامج النووية لكوريا الشمالية على مراحل دليل على ذلك.



وقال كيم: "العالم يدرك جيدًا ما تفعله الولايات المتحدة بعد أن تجبر دولة على التخلي عن أسلحتها النووية ونزع سلاحها. لن نتخلى أبدًا عن أسلحتنا النووية".



وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة قرارات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتضمن فرض عقوبات اقتصادية وحظرًا للسلاح، ما قلص تمويل التطوير العسكري، لكنها واصلت إحراز تقدم في بناء الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية القوية.



وقدم الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ مبادرات سلام منذ توليه منصبه في حزيران، مؤكدًا أن الحوار مع بيونغيانغ ضروري، واقترح خطوات لبناء الثقة وإنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية في نهاية المطاف.



وأشار لي في حديث لرويترز إلى وجود عقبات هائلة أمام إعادة فتح الحوار مع الشمال، لكنه لا يزال يعتقد أن النهج التدريجي لتفكيك البرنامج النووي لبيونغيانغ هو الخيار الواقعي.



وقال لي أنه من الضروري تهيئة الظروف المناسبة لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن لترامب دورًا محوريًا في هذه الجهود.