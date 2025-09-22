باكستان توسع نطاق مظلتها النووية لتشمل السعودية

أفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة فرانس برس، بأن المظلة النووية الباكستانية ستغطي السعودية، بعد أيام من توقيع البلدين الحليفين اتفاقية دفاع مشترك مفاجئة.



وقال المصدر إن الاتفاقية كانت قيد الاعداد منذ سنوات، والسعودية تتوقع من الهند، العدو اللدود لباكستان، أن تتفهم الاحتياجات الأمنية للمملكة.



ولدى سؤاله عما إذا الاتفاق يعني أن الأسلحة النووية الباكستانية يمكن استخدامها للدفاع عن السعودية، قال الكاتب والمحلل علي الشهابي المقرب من الديوان الملكي لوكالة فرانس برس: "نعم، هذا صحيح".



وأضاف أن "النووي جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق"، لافتا إلى أن باكستان تدرك أن المملكة "موّلت فعليا برنامجها النووي ودعمته عندما تم فرض عقوبات عليها".



وتابع: "ستتفهم الهند الاحتياجات الأمنية للسعودية"، مشيرا إلى أن العلاقات "ممتازة" بين الرياض ونيودلهي.



وذكرت تقارير أن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف قال في تصريح لمحطة إذاعية محلية أن برنامج البلاد النووي سيكون متاحا للسعودية إذا لزم الأمر، عقب توقيع الاتفاقية.