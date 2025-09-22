قطر ترحب باعتراف 4 دول غربية كبرى بدولة فلسطينية

رحبت قطر اليوم الاثنين باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطينية.



وقالت في بيان إن هذه الخطوة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، ودعت دول أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.