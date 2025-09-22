تركيا تلغي رسوما جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأميركية

أعلنت الجريدة الرسمية ووزارة التجارة في تركيا اليوم الاثنين أن البلاد ألغت الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على واردات بعض المنتجات الأميركية.



وشملت الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة سابقا منتجات مثل سيارات الركاب والفواكه والأرز والتبغ وبعض المشروبات الكحولية وبعض أنواع الوقود الصلب وبعض المنتجات الكيميائية.