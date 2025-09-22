الرئيس السّوريّ: عازمون في بناء بلدنا وفي تمكين الناس من العودة إلى منازلهم

رأى الرئيس السّوريّ أحمد الشرع أنّ سوريا المكان الأوّل، الذي يعيش فيه ناس مختلفون دينيًا وفكريًا لزمن طويل.



وشدّد خلال لقائه وفدًا من الجالية السورية في الولايات المتحدة، على أنّ بناء البلد يكون بالمحبة والقوة من السوريين وليس بالأبراج والأبنية.



ونقلت الإخبارية السورية قوله: "عازمون في بناء بلدنا وفي تمكين الناس من العودة إلى منازلهم".



واعتبر أنّ شعوب العالم تقف مذهولة من الحدث السوريّ وأنّ العالم يعطي فرصة للسوريين، "فيجب كل يوم أن نثبّت أنفسنا".



وأشار إلى أنّ سوريا قادرة أن تكون من جديد عروس الشرق الأوسط وأنّ المنقوص هو خطة سليمة ووحدة صف لبناء البلاد.