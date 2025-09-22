إسرائيل تعيد فتح المعبر الحدودي مع الأردن

أعلن متحدث بإسم السلطة الإسرائيلية التي تدير الحدود البرية اليوم الاثنين أن جسر الملك حسين، المعبر الوحيد بين الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والأردن، أعيد فتحه أمام حركة المسافرين.



وكانت إسرائيل قد أغلقت المعبر رسميًا في 19 أيلول بعد يوم من إطلاق سائق شاحنة أردني النار هناك، ما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.



والمعبر الحدودي هو أيضًا الطريق الرئيسي لنقل البضائع التجارية بين الأردن والضفة الغربية.