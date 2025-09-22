الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
استمرار اضطراب العمليات في مطار برلين
أخبار دولية
2025-09-22 | 05:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
استمرار اضطراب العمليات في مطار برلين
استمر اضطراب العمليات في مطار برلين بعد هجوم إلكترونيّ مطلع الأسبوع، عطّل أنظمة تسجيل الركاب.
وتسبب ذلك في تأخير لأكثر من ساعة لرحلات عدائين كانوا في المدينة للمشاركة في ماراثون برلين لدى محاولتهم العودة إلى ديارهم.
واستهدف قراصنة شركة كولينز أيروسبيس التي تقدم خدمات أنظمة تسجيل الركاب وصعود الطائرات، والمملوكة لشركة آر.تي.إكس، الجمعة، مما أدى إلى اضطراب العمليات في مطار هيثرو بلندن.
وقال متحدث باسم مطار برلين إنه من المتوقع وصول أكثر من 92 ألف مسافر إلى المطار اليوم، وهو عدد أكبر من المعتاد بسبب الماراثون، مع بذل جهود لإبقاء الاضطرابات عند الحد الأدنى.
آخر الأخبار
أخبار دولية
اضطراب
العمليات
برلين
التالي
الناتو يعقد اجتماعا الثلاثاء بشأن خرق طائرات روسية أجواء استونيا
إسرائيل تعيد فتح المعبر الحدودي مع الأردن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-04
زلزال أفغانستان يحصد أكثر من 1450 ضحية وسط استمرار عمليات الإنقاذ وتحذيرات من أزمة إنسانية
أخبار دولية
2025-09-04
زلزال أفغانستان يحصد أكثر من 1450 ضحية وسط استمرار عمليات الإنقاذ وتحذيرات من أزمة إنسانية
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-07
مايكروسوفت: إضطراب في خدمة أزور بسبب إنقطاعات ألياف ضوئية في البحر المتوسط
علوم وتكنولوجيا
2025-09-07
مايكروسوفت: إضطراب في خدمة أزور بسبب إنقطاعات ألياف ضوئية في البحر المتوسط
0
أخبار دولية
2025-09-16
برلين تدين توسيع العملية البرية الاسرائيلية على مدينة غزة
أخبار دولية
2025-09-16
برلين تدين توسيع العملية البرية الاسرائيلية على مدينة غزة
0
أخبار دولية
2025-09-12
برلين وباريس ولندن تدعو إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية" في مدينة غزة
أخبار دولية
2025-09-12
برلين وباريس ولندن تدعو إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية" في مدينة غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:49
الكرملين: روسيا لا تزال تعتقد أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط
أخبار دولية
05:49
الكرملين: روسيا لا تزال تعتقد أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
05:19
الناتو يعقد اجتماعا الثلاثاء بشأن خرق طائرات روسية أجواء استونيا
أخبار دولية
05:19
الناتو يعقد اجتماعا الثلاثاء بشأن خرق طائرات روسية أجواء استونيا
0
أخبار دولية
03:51
إسرائيل تعيد فتح المعبر الحدودي مع الأردن
أخبار دولية
03:51
إسرائيل تعيد فتح المعبر الحدودي مع الأردن
0
أخبار دولية
03:02
الرئيس السّوريّ: عازمون في بناء بلدنا وفي تمكين الناس من العودة إلى منازلهم
أخبار دولية
03:02
الرئيس السّوريّ: عازمون في بناء بلدنا وفي تمكين الناس من العودة إلى منازلهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-02
انفجار قوي هز مستودعا للألعاب النارية شمال كاليفورنيا الأميركية
أخبار دولية
2025-07-02
انفجار قوي هز مستودعا للألعاب النارية شمال كاليفورنيا الأميركية
0
أخبار لبنان
2025-05-11
اليكم نسبة الاقتراع حتى الساعة...
أخبار لبنان
2025-05-11
اليكم نسبة الاقتراع حتى الساعة...
0
خبر عاجل
2025-09-01
السيدة الأولى نعمت عون: موضوع السجون أتابعه ونعمل على مشروع تأهيلها وتحسينها ضمن الممكن
خبر عاجل
2025-09-01
السيدة الأولى نعمت عون: موضوع السجون أتابعه ونعمل على مشروع تأهيلها وتحسينها ضمن الممكن
0
أمن وقضاء
2025-09-06
أمن الدولة: ضبط طوابع في السوق السوداء بالدكوانة وختم مكاتب المتورطين بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
2025-09-06
أمن الدولة: ضبط طوابع في السوق السوداء بالدكوانة وختم مكاتب المتورطين بالشمع الأحمر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:37
من مكان إستهداف أمس في بنت جبيل... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
03:37
من مكان إستهداف أمس في بنت جبيل... هذه التفاصيل
0
منوعات
18:19
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
منوعات
18:19
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
0
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
0
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
0
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
0
فنّ
17:53
تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!
فنّ
17:53
تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!
0
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
0
فنّ
17:40
من القاهرة إلى بيروت... أمينة خليل تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية
فنّ
17:40
من القاهرة إلى بيروت... أمينة خليل تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية
0
فنّ
17:25
بعد مشاركتها في "بالدم"... الموركس دور يكرّم سينتيا كرم بجائزتين مميزتين
فنّ
17:25
بعد مشاركتها في "بالدم"... الموركس دور يكرّم سينتيا كرم بجائزتين مميزتين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:33
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
أمن وقضاء
10:33
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
2
أخبار لبنان
14:25
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين
أخبار لبنان
14:25
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين
3
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
4
أمن وقضاء
06:46
توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)
أمن وقضاء
06:46
توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)
5
خبر عاجل
10:40
حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان
خبر عاجل
10:40
حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان
6
فنّ
15:45
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
فنّ
15:45
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
7
خبر عاجل
12:01
نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين
خبر عاجل
12:01
نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين
8
اقتصاد
09:01
الهيئات الإقتصادية تعلن إعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد بالمادة 31 من مشروع موازنة العام 2026
اقتصاد
09:01
الهيئات الإقتصادية تعلن إعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد بالمادة 31 من مشروع موازنة العام 2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More