استمرار اضطراب العمليات في مطار برلين

أخبار دولية
2025-09-22 | 05:06
استمرار اضطراب العمليات في مطار برلين
استمرار اضطراب العمليات في مطار برلين

استمر اضطراب العمليات في مطار برلين بعد هجوم إلكترونيّ مطلع الأسبوع، عطّل أنظمة تسجيل الركاب.

وتسبب ذلك في تأخير لأكثر من ساعة لرحلات عدائين كانوا في المدينة للمشاركة في ماراثون برلين لدى محاولتهم العودة إلى ديارهم.
 
واستهدف قراصنة شركة كولينز أيروسبيس التي تقدم خدمات أنظمة تسجيل الركاب وصعود الطائرات، والمملوكة لشركة آر.تي.إكس، الجمعة، مما أدى إلى اضطراب العمليات في مطار هيثرو بلندن.
 
وقال متحدث باسم مطار برلين إنه من المتوقع وصول أكثر من 92 ألف مسافر إلى المطار اليوم، وهو عدد أكبر من المعتاد بسبب الماراثون، مع بذل جهود لإبقاء الاضطرابات عند الحد الأدنى.

آخر الأخبار

أخبار دولية

اضطراب

العمليات

برلين

