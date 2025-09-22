رفع علم فلسطين فوق السفارة في لندن

رُفع علم دولة فلسطين فوق مبنى السفارة في لندن، بحضور عدد من السفراء، وممثلين عن الأحزاب.وقال السفير الفلسطينيّ لدى بريطانيا حسام زملط: "إن رفع العلم الفلسطينيّ لا يمثل نهاية نضالنا، لكنه خطوة جديدة نحو الحرية، وبعد قرن من الإنكار الحكومة البريطانية تتخذ خطوة الاعتراف بدولة فلسطين".وأضاف: "أنّ الاعتراف يشكل لحظة تاريخية من أجل الحقيقية، ورفض الإبادة والاحتلال، ومحاولات محو الهوية الفلسطينية".ورأى أنّ الاعتراف الدوليّ هو أكثر من مبادرة دبلوماسية أي هو اعتراف بأنّ فلسطين كانت دومًا أرضًا "لشعب فلسطين الذي يتمتع بصمود وشجاعة لا مثيل لها".ولفت إلى أن 34 طالباً من غزة يصلون من غزة لإكمال دراستهم في لندن، بعد ان درسوا وتعبوا وأحرزوا نجاحاً رغم الإبادة والجوع والخوف، وهذا مثال لروح فلسطين وشعبها، الذين يرفعون شعار العلم، من اجل بناء مستقبل واعد.