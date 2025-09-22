الجيش الإسرائيليّ: رصدنا إطلاق قذيفة من مدينة غزة

رصد الجيش الإسرائيليّ قذيفة أُطلقت من مدينة غزة، حيث يشنّ هجومًا بريًا واسعًا يهدف إلى السيطرة على كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا.



وأوضح في بيان له أنّه "قبل وقت قصير، تم رصد قذيفة أُطلقت من مدينة غزة باتجاه منطقة ناحال عوز" في إسرائيل".

وقال: "تمت محاولة لاعتراض القذيفة، والنتائج قيد المراجعة".