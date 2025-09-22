الأخبار
بوتين: مستعدون لتمديد آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن
أخبار دولية
2025-09-22 | 08:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بوتين: مستعدون لتمديد آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن
أكّد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين استعداده لتمديد آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن لمدة عام.
وشدد على أنّ ذلك بشرط أن يتخذ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب الخطوة ذاتها.
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسيّ إنه مستعد لتمديد المعاهدة لمدة عام واحد دعما لجهود عدم انتشار الأسلحة النووية عالميا وللمساهمة في تحفيز الحوار مع واشنطن بشأن اتفاق بديل يخلف المعاهدة الحالية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
مستعدون
لتمديد
معاهدة
الأسلحة
النووية
موسكو
وواشنطن
التالي
إسلامي: روسيا وإيران ستوقعان اتفاقيات لبناء وحدات طاقة نووية جديدة
الجيش الإسرائيليّ: رصدنا إطلاق قذيفة من مدينة غزة
السابق
