بوتين: مستعدون لتمديد آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن

أكّد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين استعداده لتمديد آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن لمدة عام.



وشدد على أنّ ذلك بشرط أن يتخذ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب الخطوة ذاتها.



وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسيّ إنه مستعد لتمديد المعاهدة لمدة عام واحد دعما لجهود عدم انتشار الأسلحة النووية عالميا وللمساهمة في تحفيز الحوار مع واشنطن بشأن اتفاق بديل يخلف المعاهدة الحالية.