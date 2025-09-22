خروج مستشفيين في مدينة غزة على الخدمة

خرج مستشفيان في مدينة غزة على الخدمة بسبب تصعيد إسرائيل لهجومها البريّ والأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيليّ المتواصل، مع تقدم الدبابات في عمق المدينة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.



وقالت الوزارة في بيان إنّ مستشفى الرنتيسي للأطفال تعرض قبل أيام لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيليّ.



وفي الوقت نفسه، أشارت الوزارة إلى وقوع هجمات إسرائيلية في محيط مستشفى العيون القريب، مما أدى إلى خروجه على الخدمة أيضًا.