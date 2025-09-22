الأخبار
وزير الخارجية السنغافوري: اعتراف سنغافورة بدولة فلسطينية هو مسألة وقت لا أكثر
أخبار دولية
2025-09-22 | 10:19
وزير الخارجية السنغافوري: اعتراف سنغافورة بدولة فلسطينية هو مسألة وقت لا أكثر
أعلنت سنغافورة أنها ستفرض عقوبات محددة الأهداف على قادة جماعات من المستوطنين الإسرائيليين وأنها ستعترف بدولة فلسطينية عندما تكون الظروف مواتية.
وانتقد وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، في كلمة ألقاها داخل البرلمان، السياسيين الإسرائيليين الذين تحدثوا عن ضم أجزاء من الضفة الغربية أو غزة.
وقال: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات وتوسيعها"، واصفا ما يسمى بمشروع (إي1) الاستيطاني بأنه تقسيم للضفة الغربية.
وأضاف: "نعارض المحاولات المستمرة لخلق وقائع جديدة على الأرض تقوض احتمالات الوصول إلى حل الدولتين".
وذكر أن الوزارة ستنشر تفاصيل أكثر عن العقوبات في وقت لاحق.
وأوضح أن اعتراف سنغافورة بدولة فلسطينية هو مسألة وقت لا أكثر، وأن بلاده تنتظر العوامل "المناسبة"، من بينها حكومة فلسطينية فعالة تقبل بحق إسرائيل في الوجود وتنبذ الإرهاب بشكل قاطع.
وقال: "لحل هذا الصراع المستمر منذ فترة طويلة بطريقة شاملة وعادلة ودائمة في نهاية المطاف، يجب التوصل إلى تسوية عبر التفاوض تؤدي إلى دولتين، واحدة إسرائيلية وأخرى فلسطينية، يعيش شعباهما جنبا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة".
وصوتت سنغافورة في عام 2024 على عدد من القرارات التي تعبر عن تأييدها للاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة رغم العلاقات الدبلوماسية والعسكرية الوثيقة التي تربطها بإسرائيل منذ حصولها على الاستقلال في عام 1965.
أخبار دولية
سنغافورة
دولة فلسطينية
إسرائيل
