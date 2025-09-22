عراقجي: إيران تعتقد أن الدبلوماسية يمكنها حل النزاع النووي مع الغرب

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تعتقد أن الدبلوماسية يمكنها حل النزاع المستمر منذ عقود مع الغرب بشأن طموحات طهران النووية.وقال للتلفزيون الرسمي إن الوقت حان بالنسبة للغرب للاختيار بين "التعاون أو المواجهة".