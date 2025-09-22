حماس تعرض مقطعا مصورا لرهينة إسرائيلي ألماني على قيد الحياة

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لرهينة إسرائيلي على قيد الحياة في غزة يحمل الجنسية الألمانية.



وتعرف منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين على الرهينة الذي يظهر في المقطع وأكد أنه يدعى آلون اوهل وقد اختطف في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وطلب المنتدى في بيان من وسائل الاعلام عدم نشر صور أو مقاطع من الفيديو للرهينة.



وظهر اوهل (24 عاما) وهو يرتدي قميصا أسود بينما يشاهد كلمة يلقيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شاشة تلفزيون أمامه، ويقول فيها انه ينظر في البحث عن حلول لاعادة الرهائن.



ويقول الرهينة بالعبرية في الفيديو الذي يعرض نص الترجمة باللغة العربية: "ما هذا يا شعب إسرائيل ويا جيش إسرائيل، هل ما زال أحد يصدق نتنياهو".



وطالب عائلته بمواصلة الضغط على نتنياهو وحكومته للعمل على اطلاق الرهائن، قائلا: "هذه هي أيامنا الأخيرة، الأسرى الإسرائيليون تحولوا الى عبء على هذه الحكومة، سيقتلوننا".



ونشرت كتائب عز الدين القسام مقطع فيديو مشابها لأوهل في 5 أيلول يظهر فيه مع رهينة آخر يدعى غاي دلال.

