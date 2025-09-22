إسرائيل: لن نسمح لأسطول الصمود العالمي بخرق الحصار المفروض على غزة

حذرت إسرائيل من أنها لن تسمح لأسطول الصمود العالمي المتّجه إلى غزة والمحمّل بالمساعدات، بخرق الحصار المفروض على القطاع المدمر والمحاصر.



وقالت وزارة الخارجية في بيان: "لن تسمح إسرائيل للسفن بدخول منطقة قتالية نشطة ولن تسمح بخرق الحصار البحري القانوني"، متهمة حركة حماس بتنظيم رحلة الأسطول خدمة لأغراضها.