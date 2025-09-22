الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إسرائيل تقرر عدم حضور اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء يبحث حرب غزة

أخبار دولية
2025-09-22 | 14:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إسرائيل تقرر عدم حضور اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء يبحث حرب غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إسرائيل تقرر عدم حضور اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء يبحث حرب غزة

أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بلاده ستتغيّب عن اجتماع لمجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء لبحث ملف حرب غزة نظرا إلى أنه سيصادف إحياء رأس السنة العبرية، معتبرا أن التوقيت "مؤسف". 
     
ونظرا إلى أنها طرف متأثر مباشرة بنقاشات المجلس، دُعيت إسرائيل لإلقاء خطاب أثناء الجلسة المخصصة لبحث حرب غزة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال دانون في رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الدورية: "أرغب بإبلاغكم بأن وفد إسرائيل لن يشارك في هذا الاجتماع نظرا إلى أنه يصادف روش هاشناه، رأس السنة اليهودية".
     
وأضاف: "رغم طلب إسرائيل من رئاسة وأعضاء المجلس تغيير الموعد، بقي الاجتماع محددا في هذا التاريخ الذي يعد من الأهم في التقويم اليهودي ويمثّل بداية الأيام الأقدس".
     
ويتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في ظل اعتراف عدد من البلدان الغربية بدولة فلسطين، والذي نددت به إسرائيل.
     
وقال دانون في بيان بالفيديو صدر الاثنين: "إنه أمر مؤسف أن يجتمع مجلس الأمن في غياب إسرائيل".

أخبار دولية

إسرائيل

مجلس الأمن

غزة

داني دانون

LBCI التالي
فرنسا والسعودية تعتزمان جمع العشرات من زعماء العالم لحشد الدعم لحل الدولتين
تركيا تلغي رسوما جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأميركية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-08

اجتماع لمجلس الأمن الدولي السبت بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-08-04

السفير الاسرائيلي: مجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء جلسة طارئة بشأن الرهائن في غزة

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-27

اجتماع لمجلس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية البحرية بحضور وزيرة السياحة

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-28

بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع الثلاثاء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:03

وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين

LBCI
أخبار دولية
15:52

السلطة الفلسطينية تعتبر اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "قرارا تاريخيا وشجاعا"

LBCI
أخبار دولية
15:42

ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين

LBCI
أخبار دولية
15:19

لقاء بين روبيو والشرع... وهذا ما جرى بحثه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:17

"عُثر قرب حقيبتها المدرسية على حبل نايلون ووردة"... بعد 27 سنة على ارتكاب جريمته إليكم مصير هذا الرجل

LBCI
أخبار دولية
15:19

لقاء بين روبيو والشرع... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
فنّ
2025-09-21

قُبيل مشاركته بموركس دور... محمد فضل شاكر يتحدث عن "كيفك ع فراقي" وهل من أعمال جديدة مرتقبة تجمعه بوالده؟

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-15

محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات في بلدات في الزهراني لم يلتزموا بتسعيرة الطاقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:26

وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل

LBCI
أخبار دولية
16:03

وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين

LBCI
أخبار دولية
15:42

ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين

LBCI
أخبار لبنان
14:29

التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مارون شماس: سأستثمر في المبتكرين والمبدعين في شارك تانك لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:12

روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية

LBCI
فنّ
17:45

آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025

LBCI
أخبار لبنان
10:51

تعميم من سلام الى الإدارات والمؤسسات العامة: للتشدد في منع استعمال الأماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية قبل الحصول على الأذونات اللازمة

LBCI
خبر عاجل
05:28

العميد شامل روكز بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والدفاع: نتمنى من جميع العسكريين المتقاعدين فتح الطرقات والتوجه إلى محيط جامع الأمين

LBCI
فنّ
19:30

نجمة شابة تفوز بجائزة "Female Trend of the Year" في موركس دور 2025... إليكم هويتها

LBCI
خبر عاجل
08:45

نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل

LBCI
فنّ
17:53

تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!

LBCI
خبر عاجل
07:07

توم براك لسكاي نيوز عربية: "حزب الله" عدونا وإيران عدوتنا ونحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More