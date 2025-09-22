ترامب يعتبر الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة لحماس"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة لحماس"، بحسب ما نقلت عنه المتحدثة باسمه.



وأعلنت كارولاين ليفيت أن الرئيس سيتحدث الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذا القرار الذي اتخذته دول عدة بينها فرنسا، ليقول إنه مجرد "كلمات وليس افعالا ملموسة".