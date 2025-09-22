لقاء بين روبيو والشرع... وهذا ما جرى بحثه

كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو اجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك وناقشا الجهود المبذولة لتحديد أماكن أميركيين مفقودين.



وأعلنت الوزارة في بيان، أنهما بحثا أيضا جهود مكافحة الإرهاب و"أهمية العلاقات الإسرائيلية السورية في تعزيز الأمن الإقليمي".