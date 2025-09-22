السلطة الفلسطينية تعتبر اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "قرارا تاريخيا وشجاعا"

أشادت السلطة الفلسطينية باعتراف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من الأمم المتحدة رسميا بدولة فلسطين، واصفة هذه الخطوة بأنها "قرار تاريخي وشجاع".



وجاء في بيان رسمي: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين باعتراف جمهورية فرنسا الصديقة بدولة فلسطين، وتعتبره قرارا تاريخيا وشجاعا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين".