كندا: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة "ضرورية" لكن "لا أوهام" بشأن نتائجها

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خلال منتدى في نيويورك أنّ "لا أوهام" لديه بشأن الأثر الملموس للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا في الوقت نفسه هذه الخطوة "ضرورية" لمواجهة حكومة إسرائيلية ترفض "حلّ الدولتين".لكنّ رئيس الوزراء الكندي شدّد مع ذلك على أنّ هذه الخطوة "ضرورية" نظرا لأنّ قدرة الشعب الفلسطيني على "تقرير مصيره تُمحى".وأضاف: "في حين أنّ السياسة المعلنة للحكومة الإسرائيلية هي أنّه لن تكون هناك دولة فلسطينية أبدا (...) فإنّ ما نسعى إلى تحقيقه هو إبقاء (قضية الدولة الفلسطينية) في صدارة اهتماماتنا".وتابع: "نبذل قصارى جهدنا، مع إدراكنا للقيود"، مؤكدا في الوقت ذاته أنّ كندا ترغب في قيام "دولة فلسطينية صهيونية" أي دولة فلسطينية تدعم حقّ إسرائيل في الوجود.