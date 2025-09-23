تعطيل الأنشطة في نحو عشر مدن كبيرة في جنوب الصين بسبب إعصار

أمرت السلطات الصينية بتعطيل العمل والمدارس والمواصلات في شنتشن ونحو عشر مدن رئيسية أخرى في جنوب البلاد بسبب اقتراب الإعصار راغاسا.



وقالت السلطات في منطقة شنتشن في بيان: "من المتوقّع أن يُسبّب الإعصار آثارا وخيمة من الرياح والأمطار والأمواج والفيضانات ابتداء من ليلة 23 أيلول"، مشيرة إلى أنّه "باستثناء فرق الإنقاذ ومقدّمي الخدمات الأساسية، يُرجى عدم الخروج إلا للضرورة".