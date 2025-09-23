رئيس الوزراء الإسباني يدعو لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في خطاب ألقاه في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك الإثنين خلال مؤتمر حول "حل الدولتين" إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.



وقال سانشيز الذي ينتقد بشراسة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة إنّ "هذا المؤتمر يمثّل نقطة تحوّل، لكنّه ليس نهاية الطريق. هذه مجرد البداية".



وأضاف: "يجب أن تكون دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة".



وتابع: "يجب استكمال عملية انضمام دولة فلسطين إلى هذه المنظمة في أقرب وقت ممكن، على قدم المساواة مع الدول الأخرى".



كما دعا رئيس الوزراء الإسباني إلى وقف الحرب في قطاع غزة حالا، مشددا على وجوب اتّخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الهمجية وجعل السلام ممكنا.