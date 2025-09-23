الأخبار
روسيا تنفي أي علاقة لها بحادث تحليق المسيّرات قرب مطار كوبنهاغن
أخبار دولية
2025-09-23 | 06:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روسيا تنفي أي علاقة لها بحادث تحليق المسيّرات قرب مطار كوبنهاغن
نفت روسيا أي صلة لها بحادث تحليق المسيّرات الذي أدى إلى توقف حركة الملاحة في مطار كوبنهاغن لساعات ليلا، بعدما أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أنه لا يمكنها "استبعاد" تورط روسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نسمع اتهامات لا أساس لها من هناك كل مرة. لعله يتعيّن على طرف يتولى منصبا جديا ومسؤولا ألا يوجّه اتهامات من هذا القبيل لا أساس لها بين مرة وأخرى".
أخبار دولية
روسيا
المسيّرات
مطار
كوبنهاغن
التالي
توجيه اتهامات في الولايات المتحدة لشخص وجّه الليزر على مروحية ترامب
منظمة غير حكومية: إيران أعدمت ألف سجين على الأقل منذ بداية العام
السابق
مقالات ذات صلة
2025-08-22
2025-08-22
تيننتي ينفي وجود أي معلومة لدى اليونيفيل عن إدعاءات الجيش الإسرائيلي في شأن حادثة العاقبية
2025-08-22
2025-08-22
تيننتي ينفي وجود أي معلومة لدى اليونيفيل عن إدعاءات الجيش الإسرائيلي في شأن حادثة العاقبية
01:39
01:39
إعادة فتح مطاري كوبنهاغن وأوسلو بعد رصد مسيرات في محيطهما
01:39
01:39
إعادة فتح مطاري كوبنهاغن وأوسلو بعد رصد مسيرات في محيطهما
2025-07-14
2025-07-14
سلطات إقليم كردستان تعلن إسقاط مسيّرة قرب مطار اربيل في شمال العراق
2025-07-14
2025-07-14
سلطات إقليم كردستان تعلن إسقاط مسيّرة قرب مطار اربيل في شمال العراق
2025-07-03
2025-07-03
جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان: إسقاط طائرة مسيرة ملغومة قرب مطار أربيل
2025-07-03
2025-07-03
جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان: إسقاط طائرة مسيرة ملغومة قرب مطار أربيل
11:11
11:11
ترامب: الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة" على "فظائع مروعة"
11:11
11:11
ترامب: الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة" على "فظائع مروعة"
11:02
11:02
ترامب: الدول الأوروبية "في طريقها إلى الجحيم" بسبب الهجرة
11:02
11:02
ترامب: الدول الأوروبية "في طريقها إلى الجحيم" بسبب الهجرة
10:03
10:03
روبيو: أمريكا والهند بحثتا مشتريات النفط الروسي هذا الأسبوع
10:03
10:03
روبيو: أمريكا والهند بحثتا مشتريات النفط الروسي هذا الأسبوع
09:44
09:44
الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من الفوضى الناجمة عن خفض المساعدات
09:44
09:44
الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من الفوضى الناجمة عن خفض المساعدات
2025-08-11
2025-08-11
من الجنوب الى الشمال... بهاء الحريري يبحث دور المناطق في المشاريع الإنقاذية
2025-08-11
2025-08-11
من الجنوب الى الشمال... بهاء الحريري يبحث دور المناطق في المشاريع الإنقاذية
11:02
11:02
ترامب: الدول الأوروبية "في طريقها إلى الجحيم" بسبب الهجرة
11:02
11:02
ترامب: الدول الأوروبية "في طريقها إلى الجحيم" بسبب الهجرة
13:48
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
13:48
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
14:57
14:57
مستشفى المقاصد: ما يصدر من قرارات من الضمان الاجتماعيّ لم يعد مقبولًا ويهدّد استمراريّة المستشفيات وحقّ المرضى في العلاج
14:57
14:57
مستشفى المقاصد: ما يصدر من قرارات من الضمان الاجتماعيّ لم يعد مقبولًا ويهدّد استمراريّة المستشفيات وحقّ المرضى في العلاج
06:20
06:20
وزارة البيئة أطلقت "حزمة السياسات المناخية للبنان"... سلام: قضية المناخ شأن محوري وجوهري
06:20
06:20
وزارة البيئة أطلقت "حزمة السياسات المناخية للبنان"... سلام: قضية المناخ شأن محوري وجوهري
04:26
04:26
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
04:26
04:26
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
16:26
16:26
وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل
16:26
16:26
وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل
16:03
16:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
16:03
16:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
15:42
15:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
15:42
15:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
14:29
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
14:29
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
13:55
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
13:55
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
13:51
13:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
13:51
13:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
13:48
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
13:48
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
02:11
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
02:11
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
23:39
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
23:39
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
02:48
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
02:48
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
14:22
14:22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
14:22
14:22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
07:47
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
07:47
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
06:00
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
06:00
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
12:10
12:10
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
12:10
12:10
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
02:28
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
02:28
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
