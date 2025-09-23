روسيا تنفي أي علاقة لها بحادث تحليق المسيّرات قرب مطار كوبنهاغن

نفت روسيا أي صلة لها بحادث تحليق المسيّرات الذي أدى إلى توقف حركة الملاحة في مطار كوبنهاغن لساعات ليلا، بعدما أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أنه لا يمكنها "استبعاد" تورط روسيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نسمع اتهامات لا أساس لها من هناك كل مرة. لعله يتعيّن على طرف يتولى منصبا جديا ومسؤولا ألا يوجّه اتهامات من هذا القبيل لا أساس لها بين مرة وأخرى".