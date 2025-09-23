توجيه اتهامات في الولايات المتحدة لشخص وجّه الليزر على مروحية ترامب

وجّهت السلطات الأميركية اتهامات إلى رجل وجّه مؤشر ليزر على المروحية الرئاسية "مارين ون" لدى مغادرتها البيت الأبيض وعلى متنها الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة.



ورأى ضابط في الخدمة السرية المتّهم جيكوب سامويل ونكلر (33 عاما) وهو يوجّه شعاع الليزر الأحمر باتّجاه طائرة، وهي جناية تحمل عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.



وجاء في الوثيقة القضائية أن سلوك ونكلر حمل خطر إصابة "الطيّار بعمى الوميض والإرباك، خصوصا أثناء رحلة تحلّق على علو منخفض قرب مروحيات أخرى... ونصب واشنطن التذكاري".



وأضافت أن "ذلك عرّض مارين ون إلى خطر وقوع اصطدام في الجو".



وأظهرت الوثيقة الموقعة من ضابط الخدمة السريّة أن ونكلر جثا على ركبتيه وبدأ قول أشياء من قبيل "عليّ الاعتذار لدونالد ترامب"، بعد تكبيله.



وقال ونكلر للسلطات لاحقا إنه "لم يعرف أنه يتعيّن عليه عدم توجيه الليزر باتّجاه مارين ون"، مشيرا إلى أنه "يوجّه الليزر على مختلف الأشياء مثل إشارات الوقوف" في الطرق.



وكان ترامب حينها متوجها إلى ولاية فيرجينيا لإلقاء خطاب أمام معهد "أميركان كورنرستون"، بحسب وسائل إعلام أميركية.



وتفيد إدارة الطيران الفدرالية بأن أشعة الليزر تشكّل "تهديدا خطيرا لسلامة" الطائرات وقد تتسبب بإعاقة عمل الطيارين.