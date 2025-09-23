الناتو يطالب روسيا بوقف انتهاك الأجواء في خاصرته الشرقية

طالب حلف شمال الأطلسي (ناتو) روسيا بوقف الانتهاكات "التصعيدية" للمجال الجوي لبلدانه الشرقية بعدما عقد محادثات عاجلة تطرقت إلى انتهاك طائرة الأسبوع الماضي المجال الجوي لإستونيا.



وقالت بلدان الناتو الـ32 في بيان إن "روسيا تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال التصعيدية التي تحمل خطر وقوع أي حدث غير محسوب وتعرّض الأرواح للخطر. عليها أن تتوقف".