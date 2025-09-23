الأخبار
النروج تتهم روسيا بانتهاك مجالها الجوي ثلاث مرات هذا العام
أخبار دولية
2025-09-23 | 07:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
النروج تتهم روسيا بانتهاك مجالها الجوي ثلاث مرات هذا العام
أعلنت الحكومة النروجية أن طائرات روسية انتهكت المجال الجوي للبلاد ثلاث مرات هذا العام، في حوادث وصفتها أوسلو بأنها "غير مقبولة".
وقال رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور في بيان: "انتهكت روسيا المجال الجوي النروجي ثلاث مرات هذا الربيع وهذا الصيف".
وأضاف: "لا يمكننا الجزم ما إذا كان ذلك عن عمد أم خطأ ملاحيا. لكن مهما كان السبب، فهو أمر غير مقبول، وقد أوضحنا ذلك للسلطات الروسية".
أخبار دولية
النروج
روسيا
المجال الجوي
التالي
هيئة فلسطينية: إسرائيل ستغلق جسر الملك حسين مع الأردن من الغد وحتى إشعار آخر
الناتو يطالب روسيا بوقف انتهاك الأجواء في خاصرته الشرقية
السابق
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-19
إستونيا تتهم روسيا بانتهاك "غير مسبوق" لمجالها الجوي
أخبار دولية
2025-09-19
إستونيا تتهم روسيا بانتهاك "غير مسبوق" لمجالها الجوي
0
أخبار دولية
2025-09-20
روسيا تنفي انتهاكها المجال الجوي لاستونيا
أخبار دولية
2025-09-20
روسيا تنفي انتهاكها المجال الجوي لاستونيا
0
أخبار دولية
2025-09-10
موسكو تتهم بولندا بنشر "خرافات" عن خرق مسيرات مجالها الجوي بهدف تصعيد نزاع أوكرانيا
أخبار دولية
2025-09-10
موسكو تتهم بولندا بنشر "خرافات" عن خرق مسيرات مجالها الجوي بهدف تصعيد نزاع أوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-09-10
فون دير لايين تندد بالانتهاك الروسي "المتهوّر وغير المسبوق" للمجال الجوي البولندي
أخبار دولية
2025-09-10
فون دير لايين تندد بالانتهاك الروسي "المتهوّر وغير المسبوق" للمجال الجوي البولندي
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:11
ترامب: الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة" على "فظائع مروعة"
أخبار دولية
11:11
ترامب: الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة" على "فظائع مروعة"
0
أخبار دولية
11:02
ترامب: الدول الأوروبية "في طريقها إلى الجحيم" بسبب الهجرة
أخبار دولية
11:02
ترامب: الدول الأوروبية "في طريقها إلى الجحيم" بسبب الهجرة
0
آخر الأخبار
10:03
روبيو: أمريكا والهند بحثتا مشتريات النفط الروسي هذا الأسبوع
آخر الأخبار
10:03
روبيو: أمريكا والهند بحثتا مشتريات النفط الروسي هذا الأسبوع
0
آخر الأخبار
09:44
الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من الفوضى الناجمة عن خفض المساعدات
آخر الأخبار
09:44
الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من الفوضى الناجمة عن خفض المساعدات
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:31
كرامي: التعليم الرسمي هو العمود الفقري لأي نهوض وطني وواجب الدولة حماية مدرستها الرسمية
أخبار لبنان
05:31
كرامي: التعليم الرسمي هو العمود الفقري لأي نهوض وطني وواجب الدولة حماية مدرستها الرسمية
0
منوعات
2025-09-19
طلب يدها للزواج وبعد ساعات كادت أن تتعرض لبتر إصبعها... ما حصل معها بسبب خاتم الخطوبة لا يصدق!
منوعات
2025-09-19
طلب يدها للزواج وبعد ساعات كادت أن تتعرض لبتر إصبعها... ما حصل معها بسبب خاتم الخطوبة لا يصدق!
0
منوعات
09:08
"إن لم تكوني لي فلن تكوني لأحد"... احتجز ابنة زوجته 22 سنة وأنجب منها 3 أطفال ثم أنكر جريمته: إليكم التفاصيل
منوعات
09:08
"إن لم تكوني لي فلن تكوني لأحد"... احتجز ابنة زوجته 22 سنة وأنجب منها 3 أطفال ثم أنكر جريمته: إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
10:17
توقيع عقود شراء طاقة بين وزارة الطاقة وCMA CGM لإنشاء مزارع طاقة شمسية الصدي: عبر الطاقة الشمسية نزيد الإنتاج بتكلفة أقل
أخبار لبنان
10:17
توقيع عقود شراء طاقة بين وزارة الطاقة وCMA CGM لإنشاء مزارع طاقة شمسية الصدي: عبر الطاقة الشمسية نزيد الإنتاج بتكلفة أقل
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:20
وزارة البيئة أطلقت "حزمة السياسات المناخية للبنان"... سلام: قضية المناخ شأن محوري وجوهري
أخبار لبنان
06:20
وزارة البيئة أطلقت "حزمة السياسات المناخية للبنان"... سلام: قضية المناخ شأن محوري وجوهري
0
أخبار لبنان
04:26
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
أخبار لبنان
04:26
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
0
أخبار لبنان
16:26
وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل
أخبار لبنان
16:26
وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل
0
أخبار دولية
16:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار دولية
16:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
0
أخبار دولية
15:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
أخبار دولية
15:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
0
أخبار لبنان
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
أخبار لبنان
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
3
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
4
أخبار لبنان
14:22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
أخبار لبنان
14:22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
5
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
6
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
7
أخبار دولية
12:10
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
أخبار دولية
12:10
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
8
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
