النروج تتهم روسيا بانتهاك مجالها الجوي ثلاث مرات هذا العام

أعلنت الحكومة النروجية أن طائرات روسية انتهكت المجال الجوي للبلاد ثلاث مرات هذا العام، في حوادث وصفتها أوسلو بأنها "غير مقبولة".



وقال رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور في بيان: "انتهكت روسيا المجال الجوي النروجي ثلاث مرات هذا الربيع وهذا الصيف".



وأضاف: "لا يمكننا الجزم ما إذا كان ذلك عن عمد أم خطأ ملاحيا. لكن مهما كان السبب، فهو أمر غير مقبول، وقد أوضحنا ذلك للسلطات الروسية".