ترامب: الدول الأوروبية "في طريقها إلى الجحيم" بسبب الهجرة
أخبار دولية
2025-09-23 | 11:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب: الدول الأوروبية "في طريقها إلى الجحيم" بسبب الهجرة
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء أن الدول الأوروبية "في طريقها الى الجحيم" بسبب الهجرة غير النظامية.
وقال ترامب "حان الوقت لإنهاء الاختبار الفاشل للحدود المفتوحة". أضاف "بلدانكم في طريقها الى الجحيم"، موجها انتقادات الى رئيس بلدية لندن صادق خان، وهو أول مسلم يتولى رئاسة البلدية في عاصمة غربية كبرى.
أخبار دولية
الدول
الأوروبية
"في
طريقها
الجحيم"
الهجرة
التالي
دول غربية تعرض المساعدة في علاج مرضى من غزة في الضفة الغربية
الرئيس الفلسطيني: لن يكون لحماس دور في الحكم وعليها وغيرها من الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية
السابق
أخبار دولية
2025-08-13
نتنياهو: أسعى لتحقيق "إسرائيل الكبرى" وفتح باب "الهجرة الطوعية" لسكان غزة
أخبار دولية
2025-08-13
نتنياهو: أسعى لتحقيق "إسرائيل الكبرى" وفتح باب "الهجرة الطوعية" لسكان غزة
0
أخبار دولية
2025-07-12
ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" بعد رسوم ترامب الجديدة
أخبار دولية
2025-07-12
ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" بعد رسوم ترامب الجديدة
0
أخبار دولية
2025-08-18
البرازيل: المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة توقفت بسبب طلب "مستحيل" من إدارة ترامب
أخبار دولية
2025-08-18
البرازيل: المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة توقفت بسبب طلب "مستحيل" من إدارة ترامب
0
أخبار دولية
11:11
ترامب: الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة" على "فظائع مروعة"
أخبار دولية
11:11
ترامب: الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة" على "فظائع مروعة"
أخبار دولية
14:52
ترامب ألغى اجتماعًا مع كبار القادة الديمقراطيين في الكونجرس... وشومر: "ترامب يفضل افتعال الفوضى على أداء عمله"
أخبار دولية
14:52
ترامب ألغى اجتماعًا مع كبار القادة الديمقراطيين في الكونجرس... وشومر: "ترامب يفضل افتعال الفوضى على أداء عمله"
0
أخبار دولية
14:41
ترامب يهزأ من منبر الجمعية العامة بدور الأمم المتحدة ويندد بالهجرة
أخبار دولية
14:41
ترامب يهزأ من منبر الجمعية العامة بدور الأمم المتحدة ويندد بالهجرة
0
أخبار دولية
14:28
ماكرون: منح ترامب نوبل السلام ممكن فقط في حال أوقف الحرب في غزة
أخبار دولية
14:28
ماكرون: منح ترامب نوبل السلام ممكن فقط في حال أوقف الحرب في غزة
0
أخبار دولية
14:21
خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران
أخبار دولية
14:21
خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
أخبار لبنان
14:31
الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح
أخبار لبنان
14:31
الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح
0
أخبار لبنان
14:35
التقدمي الاشتراكي: نستنكر استدعاء مراسل الـLBCI في البقاع ونطلب من الجهات الأمنية احترام الأصول القانونية
أخبار لبنان
14:35
التقدمي الاشتراكي: نستنكر استدعاء مراسل الـLBCI في البقاع ونطلب من الجهات الأمنية احترام الأصول القانونية
0
رياضة
2025-09-07
روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية
رياضة
2025-09-07
روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية
0
آخر الأخبار
03:18
وزارة الصحة في غزة: نجدد النداء للجهات المعنية بالتدخل لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات لتجنب كارثة
آخر الأخبار
03:18
وزارة الصحة في غزة: نجدد النداء للجهات المعنية بالتدخل لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات لتجنب كارثة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
0
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
0
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون
1
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
3
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
4
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
5
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
6
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
7
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
8
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
