ترامب: الدول الأوروبية "في طريقها إلى الجحيم" بسبب الهجرة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء أن الدول الأوروبية "في طريقها الى الجحيم" بسبب الهجرة غير النظامية.



وقال ترامب "حان الوقت لإنهاء الاختبار الفاشل للحدود المفتوحة". أضاف "بلدانكم في طريقها الى الجحيم"، موجها انتقادات الى رئيس بلدية لندن صادق خان، وهو أول مسلم يتولى رئاسة البلدية في عاصمة غربية كبرى.

