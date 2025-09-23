ترامب: الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة" على "فظائع مروعة"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن اعتراف عدد من حلفاء واشنطن بدولة فلسطين يشكّل "مكافأة" لحماس على "فظائع مروّعة".



وصرّح ترامب: "هذه مكافأة على فظائع مروّعة، بما في ذلك هجوم السابع من تشرين الأول، حتّى بعد رفض حماس الإفراج عن الرهائن أو الموافقة على وقف لإطلاق النار".