ترامب أمام الأمم المتحدة: دعوة لوقف حرب غزة فوراً... هجوم على الاعتراف بدولة فلسطينية وانتقادات لإيران والمناخ والهجرة

دعا ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور. وقال في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة "على من يدعمون السلام أن يتحدوا في المطالبة بإطلاق سراح الرهائن".



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون مكافأة كبيرة جدا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مجددا دعوته لإطلاق سراح الرهائن الذين لا تزال الحركة تحتجزهم في غزة أحياء وأمواتا.



ودعا ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور. وقال في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة "على من يدعمون السلام أن يتحدوا في المطالبة بإطلاق سراح الرهائن".



وأردف قائلا: "يسعى بعض أعضاء هذه الهيئة (الأمم المتحدة) إلى الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد كأنهم يشجعون على استمرار الصراع. ستكون المكافآت كبيرة جدا لإرهابيي حماس على أعمالهم الوحشية".



إيران



وقال الرئيس الأميركي إنه لا يمكن السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية.



وأضاف: "موقفي بسيط للغاية: لا يمكن السماح للراعي الأول للإرهاب في العالم بامتلاك أخطر سلاح في العالم".







التغيّر المناخي



ترامب وصف التغيّر المناخي بـ"أكبر عملية احتيال على الإطلاق"، مشيرا إلى أن مفهوم بصمة الكربون هو "خدعة"، خلال خطاب ألقاه الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال ترامب إن "التغيّر المناخي هو في رأيي أكبر عملية احتيال على الإطلاق دبّرت في العالم"، مشيرا إلى أن "بصمة الكربون خدعة ابتدعها أشخاص لهم نوايا شريرة وهم يسعون إلى دمار كامل".





فنزويلا



وتوعّد الرئيس الأميركي بالقضاء على مهرّبي المخدّرات بعدما دمّرت القوّات الأميركية ثلاثة زوارق فنزويلية يُفترض أنها تستخدم لتهريب المخدّرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص.



وقال: "إلى كلّ مجرم إرهابي يهرّب مخدّرات سامة إلى الولايات المتحدة الأميركية، يرجى منك أخذ الحذر بأننا سنمحوك عن الوجود".





الهجرة



واتّهم ترامب الأمم المتحدة بـ"تمويل هجوم" على الغرب من خلال دعم الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الهيئة الدولية دعمت عمليات الهجرة غير قانونية إلى الولايات المتحدة.





وقال إن "الأمم المتحدة تموّل هجوما على الدول الغربية وعلى حدودها"، مشيرا إلى دعم نقدي قدّمته المنظمة إلى مهاجرين معوزين. وصرّح أن "الأمم المتحدة تدعم أشخاصا يأتون بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة".



واعتبر أن الدول الأوروبية "في طريقها الى الجحيم" بسبب الهجرة غير النظامية.



وقال: "حان الوقت لإنهاء الاختبار الفاشل للحدود المفتوحة". أضاف "بلدانكم في طريقها الى الجحيم"، موجها انتقادات الى رئيس بلدية لندن صادق خان، وهو أول مسلم يتولى رئاسة البلدية في عاصمة غربية كبرى.





روسيا



ودعا الرئيس الأميركي الدول الأوروبية الى "الكفّ فورا" عن شراء النفط من روسيا، متّهما الصين والهند بأنهما أكبر مموّلين للحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.



وقال ترامب في إشارة إلى الأوروبيين: "عليهم أن يوقفوا فورا كل مشتريات الطاقة من روسيا. والا فإننا جميعا نضيع الكثير من الوقت"، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.