الرئيس الكولومبي يدعو لملاحقة ترامب جنائيا لاستهدافه قوارب بالبحر الكاريبي

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الثلاثاء، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ملاحقة نظيره الأميركي دونالد ترامب "جنائيا" بسبب الغارات التي شنّتها الولايات المتّحدة في البحر الكاريبي ضدّ قوارب قالت إنّها لمهرّبي مخدّرات.



وقال بيترو إنّ "شبّانا فقراء" عُزّلًا لقوا مصرعهم في الغارات التي أدرجتها واشنطن في إطار عملية تنفّذها لمكافحة تهريب المخدّرات قبالة سواحل فنزويلا.



واتّهم الرئيس الكولومبي نظيره الأميركي بأنّه "أصدر الأوامر" بضرب هذه القوارب ممّا أسفر عن مقتل "شبّان يسعون ببساطة إلى الهروب من الفقر" ولم يكن بمقدورهم أن "يدافعوا عن أنفسهم".