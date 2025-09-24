زيلينسكي: بوتين يختبر "نقاط ضعف" الناتو بانتهاكه أجواء دوله

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين يسعى لاختبار "نقاط ضعف" حلف شمال الأطلسي (الناتو) عبر اختراقه أجواء دوله التي انتهكتها في الأسابيع الأخيرة طائرات مسيّرة ومقاتلات روسية.وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة في نيويورك إنّ بوتين "سيحاول رصد نقاط ضعف في أوروبا" لمعرفة مدى جاهزيتها وما إذا كان الحلف سيردّ على هذه الانتهاكات.وطالب حلف شمال الأطلسي الثلاثاء روسيا بوقف انتهاكاتها "التصعيدية" للمجال الجوي لبلدانه الشرقية بعدما عقد محادثات عاجلة تطرقت إلى انتهاك طائرة الأسبوع الماضي المجال الجوي لإستونيا.