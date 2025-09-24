ماكرون: سألتقي بالرئيس الإيراني الأربعاء

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيلتقي بنظيره الإيراني مسعود بزشكيان غدا الأربعاء.



وأضاف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "إما أن تقدم إيران على خطوة إيجابية وتسلك طريق السلام والاستقرار وتسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأداء عملها، أو سيُعاد فرض العقوبات".