زيلينسكي يشيد بـ"تحوّل كبير" في موقف ترامب حيال أوكرانيا

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بـ"تحوّل كبير" في موقف نظيره الأميركي دونالد ترامب، بعدما قال الأخير إن كييف قادرة على استعادة كل الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية.



وقال زيلينسكي إن "هذا المنشور لترامب يمثل تحوّلا كبيرا"، مشيرا إلى موقف لسيّد البيت الأبيض نشره على منصّته تروث سوشال.



واعتبر الرئيس الأوكراني أن ترامب "يتفهم الوضع بشكل واضح وهو مطّلع بشكل جيد على كل نواحي هذه الحرب".