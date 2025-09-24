الأخبار
أردوغان: لقاء ترامب مع دول إسلامية بشأن غزة كان مثمرا للغاية
أخبار دولية
2025-09-24 | 00:56
أردوغان: لقاء ترامب مع دول إسلامية بشأن غزة كان مثمرا للغاية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع قادة دول إسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة كان "مثمرا للغاية".
وفي حديثه للصحفيين في نيويورك عقب الاجتماع، قال أردوغان إنه سيجري نشر بيان مشترك صادر عن الاجتماع وإنه "مسرور" بنتائجه، لكنه لم يخض في التفاصيل.
أخبار دولية
ترامب
إسلامية
مثمرا
للغاية
