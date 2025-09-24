الأخبار
براك: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق "خفض التصعيد"

أخبار دولية
2025-09-24 | 01:35
براك: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق &quot;خفض التصعيد&quot;
براك: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق "خفض التصعيد"

أعلن المبعوث الأميركي الخاص لسوريا توم برّاك أن سوريا وإسرائيل تقتربان من إبرام اتفاق "خفض التصعيد" الذي ستوقف بموجبه إسرائيل هجماتها بينما توافق سوريا على عدم تحريك أي آليات أو معدات ثقيلة قرب الحدود الإسرائيلية.

وفي حديثه للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء، قال برّاك إن الاتفاق سيكون الخطوة الأولى نحو الاتفاق الأمني الذي يتفاوض البلدان عليه.

ولفت الى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعى للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين سيعلن عنه الأسبوع الحالي، لكن لم يًحرز تقدم كاف حتى الآن، كما أن عطلة السنة العبرية الجديدة هذا الأسبوع أبطأت العملية.

وأضاف: "أعتقد أن الجميع يتعامل مع الأمر بحسن نية".

أخبار دولية

سوريا

وإسرائيل

تقتربان

اتفاق

"خفض

التصعيد"

