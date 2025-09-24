الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي: الصين بإمكانها اجبار روسيا على وقف الحرب

أخبار دولية
2025-09-24 | 02:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي: الصين بإمكانها اجبار روسيا على وقف الحرب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زيلينسكي: الصين بإمكانها اجبار روسيا على وقف الحرب

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة أن بإمكان الصين، في حال رغبت، إجبار روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
     
وقال الرئيس الاوكراني: "بدون الصين، روسيا بوتين لا قيمة لها. ومع ذلك، غالبا ما تلزم الصين الصمت وتنأى بنفسها بدل العمل من أجل السلام".
     
وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا، قال نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، إنه "منذ اليوم الأول للأزمة، حافظت الصين على موقف موضوعي وغير منحاز، داعية الى وقف الأعمال القتالية ومدافعة عن محادثات السلام بهدف التوصل إلى حل سياسي".
     
واشاد زيلينسكي بالدعم الأميركي لبلاده، مؤكدا أن كييف "وافقت على جميع مقترحات الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات مع روسيا لإرساء السلام".
     
ولفت الى اعتماد بلاده على تحركات أميركا لدفع روسيا نحو السلام. موسكو تخشى أميركا وتنصت الى ما تقوله.
     

أخبار دولية

الصين

بإمكانها

اجبار

روسيا

الحرب

LBCI التالي
وزير الخارجية الألماني: على الدول الأوروبية زيادة دعمها لأوكرانيا
براك: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق "خفض التصعيد"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-18

ترامب: بإمكان زيلينسكي إنهاء الحرب ولا استعادة للقرم

LBCI
أخبار دولية
2025-08-13

زيلينسكي إلى حلفائه: لمواجهة أيّ خداع من روسيا وللضغط عليها لإنهاء الحرب

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-23

زيلينسكي: أوكرانيا استعادت مجموعة من أسرى الحرب من روسيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-30

روسيا: الحوار بين إيران والصين وروسيا يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:02

الكرملين يؤكد ثبات روسيا إثر وصف ترامب لها بأنها "نمر من ورق"

LBCI
أخبار دولية
03:51

وزير الخارجية الألماني: على الدول الأوروبية زيادة دعمها لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
01:35

براك: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق "خفض التصعيد"

LBCI
أخبار دولية
00:56

أردوغان: لقاء ترامب مع دول إسلامية بشأن غزة كان مثمرا للغاية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-07-08

مصادر "حماس" تكذب الرواية الاسرائيلية وتقول للـLBCI: أيّ من كوادرنا لم يستشهد في استهداف طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-24

مصلحة الابحاث الزراعية: لا موجات حر استثنائية ولا زلازل ولا براكين ولا تسونامي

LBCI
أخبار دولية
14:14

ترامب: على دول حلف الأطلسي إسقاط الطائرات الروسية التي تنتهك مجالها الجوي

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-16

الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:50

الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:21

خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة

LBCI
رياضة
13:43

استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
13:40

منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:47

بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

LBCI
أمن وقضاء
06:00

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
12:22

رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً

LBCI
أمن وقضاء
08:30

الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون

LBCI
منوعات
10:35

"أنا واقف في الشارع لأن كل الطرقات مغلقة من أجلك"... ماكرون يتعرض لموقف محرج في نيويورك بسبب موكب ترامب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:31

الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح

LBCI
أمن وقضاء
07:39

أمن الدولة أوقفت فلسطينيا مطلوبا بجرائم سرقة ومخدرات

LBCI
أخبار لبنان
05:58

الحريري شاكراً السعودية وفرنسا: مبروك للشعب الفلسطيني يوم الاعتراف التاريخي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More