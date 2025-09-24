وزير الخارجية الألماني: على الدول الأوروبية زيادة دعمها لأوكرانيا

رأى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أنه على الدول الأوروبية زيادة دعمها لأوكرانيا، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن أوكرانيا يمكن أن تستعيد جميع أراضيها التي احتلتها روسيا.



وقال فاديفول لإذاعة دويتشلاندفونك: "بإمكاننا تحقيق المزيد إذ لم تنفذ كل الدول الأوروبية ما وعدت به أوكرانيا منذ فترة طويلة.



وأعلن أنه يجب دراسة الخيارات المالية والعسكرية الأخرى المتاحة.