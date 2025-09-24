الكرملين يؤكد ثبات روسيا إثر وصف ترامب لها بأنها "نمر من ورق"

قلل الكرملين من شأن تعليق للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فيه روسيا بأنها "نمر من ورق"، مشيراً الى أن الرئيس فلاديمير بوتين يقدر جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا دب وليست نمرا، مضيفا أنه "لا وجود لشيء اسمه دب من ورق".

