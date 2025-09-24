الأمم المتحدة تطالب بوقف "الهجمات" على أسطول الصمود وفتح تحقيق

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأربعاء إلى وقف "الهجمات" على أسطول الصمود المتوجّه إلى غزة، مطالبة بتحقيق "مستقل".



وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان "يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل" و"يجب أن تتوقف هذه الهجمات"، وذلك بعدما أفاد ناشطون مؤيدون للفلسطينيين على متن الأسطول بأنهم استُهدفوا "بمسيرات عدة" مع سماع "دويّ انفجارات" قبالة سواحل اليونان.

