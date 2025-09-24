إصابات بإطلاق نار في مركز لشرطة الهجرة في دالاس

أصيب عدد من الأشخاص بإطلاق نار وقع الأربعاء في مركز احتجاز لشرطة الهجرة الفدرالية في دالاس، بحسب ما أفادت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نوم.



وقالت نوم في منشور على الشبكات الاجتماعية إن "التفاصيل ما زالت ترد لكن يمكننا تأكيد وقوع عدد من الجرحى والقتلى. لقي مطلق النار حتفه نتيجة جرح تسبب به لنفسه بطلق ناري". وذكرت قناة "فوكس4" أن ثلاثة أشخاص جرحوا في الهجوم.