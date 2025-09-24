الرئيس الإيراني يؤكد أمام الأمم المتحدة أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الاربعاء من على منبر الامم المتحدة أن بلاده لا تسعى الى امتلاك سلاح نووي، رافضا اتهامات الدول الغربية على هذا الصعيد.



وقال بزشكيان في نيويورك "أعلن هنا، مرة جديدة، أمام هذه الجمعية، أن إيران لم تسع أبدا ولن تسعى الى صنع قنبلة نووية. لا نريد أسلحة نووية".

