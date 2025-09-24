موسكو ردّا على ترامب: أوكرانيا غير قادرة على استعادة ما خسرته

أعلنت موسكو أنه ليس بإمكان كييف استعادة الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسيّ، بخلاف ما أكده الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب مشددة على أنها تنوي مواصلة هجومها المستمر في أوكرانيا منذ العام 2022.



وبعدما شدد ترامب لفترة طويلة على أن موسكو مهيمنة عسكريا، غيّر الرئيس الأميركي موقفه على نحو مفاجئ الثلاثاء، معتبرا أن أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا، "وربّما الذهاب أبعد من ذلك!".



وفي مواجهة هذا التغيير في الخطاب، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمره الصحافي اليومي إن "فكرة أن بإمكان أوكرانيا استعادة شيء ما خاطئة من وجهة نظرنا".