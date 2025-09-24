تعهد أميركيّ بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

تعهد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب للزعماء العرب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وفق ما أعلنت ستة مصادر لموقع بوليتيكو.