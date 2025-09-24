الجيش الإسرائيليّ: مسيّرة أطلقت من اليمن استهدفت مدينة إيلات الساحلية

أُصيب خمسة أشخاص بينهم اثنان في حال "الخطر"، في مسيّرة اطلقت من اليمن استهدفت مدينة إيلات الساحلية (جنوب إسرائيل) وفق ما أفاد مسعفون.



وقال الجيش في بيان: "سقطت طائرة مسيّرة تم إطلاقها من اليمن في منطقة إيلات، تم تنفيذ محاولات لاعتراضها، وتعمل فرق البحث والإنقاذ في المنطقة".



وأفادت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء بأن طواقمها نقلت "خمسة مصابين بجروح ناجمة عن شظايا وبينهم اثنان في حالة خطيرة".