الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان "الهجمات" على أسطول الصمود وإيطاليا ترسل فرقاطة

دانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأربعاء، "الهجمات" التي طالت أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة قبالة سواحل اليونان ليلا، في وقت قررت إيطاليا إرسال فرقاطة عسكرية لمساعدته.



ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقف "الهجمات" على الأسطول، مطالبة بتحقيق "مستقل".



وكان الناشطون المؤيدون للفلسطينيين أعلنوا أنّهم استُهدفوا ليل الثلاثاء-الأربعاء بمسيّرات، متهمين إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.



وقالت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبورغ في مؤتمر صحافي عبر تطبيق إنستغرام الأربعاء، إنّ "إسرائيل تحاول تخويف وإسكات الأشخاص الذين يتحرّكون من أجل فلسطين".



ويسعى الناشطون للوصول إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع و"كسر الحصار الإسرائيلي" المفروض عليه.



وأعلن المسؤولون عن الأسطول أن الهجوم وقع عندما كانت سفُنه تبحر جنوب غرب جزيرة كريت اليونانية.



وكتب "أسطول الصمود العالمي" في بيان أنّ "عدّة طائرات مسيّرة أسقطت أجساما مجهولة الهوية، و(تمّ) التشويش على الاتصالات، وسُمع دويّ انفجارات من عدد من القوارب".