الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي: ما تفعله روسيا في مولدوفا مثلما فعلته إيران في لبنان

أخبار دولية
2025-09-24 | 12:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي: ما تفعله روسيا في مولدوفا مثلما فعلته إيران في لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زيلينسكي: ما تفعله روسيا في مولدوفا مثلما فعلته إيران في لبنان

شبّه الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي ما تفعله روسيا في مولدوفا بما فعلته إيران في لبنان.

واعتبر، خلال جلسة الأمم المتحدة، أنّ الرد العالميّ ما زال غير كافٍ، داعيًا الدول الأعضاء إلى عدم الصمت وإدانة تحركات موسكو.

آخر الأخبار

أخبار دولية

تفعله

روسيا

مولدوفا

مثلما

فعلته

إيران

لبنان

LBCI التالي
الرئيس البولندي يؤكد أمام الأمم المتّحدة استعداد بلاده "للدفاع عن أراضيها"
مقتل 14 شخصا على الأقل في انهيار سدّ في تايوان
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:31

خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء: عالجنا 22 إصابة بينها إصابتان لرجلين في الستينات في هجوم بمسيرة من اليمن استهدفت مدينة إيلات

LBCI
آخر الأخبار
15:22

ماكرون: ندعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه

LBCI
أخبار دولية
15:17

نتنياهو: الاعتراف بدولة فلسطينية "غير ملزم لإسرائيل" ومفاوضات حالية مع سوريا

LBCI
خبر عاجل
15:15

مكتب نتنياهو: تُجرى حاليًا مفاوضات مع سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:17

نتنياهو: الاعتراف بدولة فلسطينية "غير ملزم لإسرائيل" ومفاوضات حالية مع سوريا

LBCI
آخر الأخبار
14:49

الأمم المتحدة: مليون لاجئ سوريّ عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

LBCI
آخر الأخبار
14:42

مقتل ستة إسلاميين مسلّحين في عملية عسكرية في الجزائر

LBCI
آخر الأخبار
14:14

قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلاميّ: الوضع مأساوي غير محتمل في قطاع غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-05

كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة...

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

الرئيس عون طلب من روبيو المساعدة في تأكيد التزام إسرائيل وقف الأعمال العدائية ودعم الجيش

LBCI
حال الطقس
2025-08-14

الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-03

موقوفون في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بجرم احتيال بحسابات مصرفية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه

LBCI
أخبار دولية
13:06

خطة أميركية لإنهاء حرب غزة

LBCI
أخبار دولية
13:04

جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:01

مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:30

فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-9-2025

LBCI
حال الطقس
01:21

طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...

LBCI
خبر عاجل
12:22

ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان

LBCI
أخبار لبنان
17:50

الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان

LBCI
خبر عاجل
17:39

الرئيس عون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا وانسحاب الاحتلال من أرضنا وإطلاق سراح أسرانا

LBCI
منوعات
10:22

في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف "راغاسا" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:11

ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More