زيلينسكي: ما تفعله روسيا في مولدوفا مثلما فعلته إيران في لبنان

شبّه الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي ما تفعله روسيا في مولدوفا بما فعلته إيران في لبنان.



واعتبر، خلال جلسة الأمم المتحدة، أنّ الرد العالميّ ما زال غير كافٍ، داعيًا الدول الأعضاء إلى عدم الصمت وإدانة تحركات موسكو.