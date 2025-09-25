إيطاليا ترسل سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول مساعدات غزة

أعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو في البرلمان اليوم الخميس أن بلاده سترسل سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات الدولية الذي يحاول إيصال المساعدات إلى غزة.