الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الدفاع الدنماركي: تحليق المسيرات عملية يقف خلفها طرف محترف
أخبار دولية
2025-09-25 | 04:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الدفاع الدنماركي: تحليق المسيرات عملية يقف خلفها طرف محترف
رأى وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن الخميس أن تحليق المسيرات الذي تسبب في إغلاق مطارات محلية مرتين هذا الأسبوع هو عملية ممنهجة يقف خلفها "طرف محترف".
وقال في مؤتمر صحافي: "لا شك أن كل شيء يشير إلى أن هذا من عمل طرف محترف، خاصةً عندما نتحدث عن عملية ممنهجة كهذه في مواقع عدة في وقت واحد تقريبًا. هذا ما أُعرفه بأنه هجوم مركب بأنواع مختلفة من الأسلحة".
بدوره، أكد وزير العدل بيتر هوملغارد عزم كوبنهاغن على تعزيز قدرتها في "رصد" و"تحييد" الطائرات المسيرة.
أخبار دولية
الدفاع
الدنماركي:
تحليق
المسيرات
عملية
خلفها
محترف
التالي
مجموعة موانىء دبي العالمية توسع حضورها في المشرق العربي بتعيين مدير إقليمي في لبنان
إيطاليا ترسل سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول مساعدات غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:50
وزير الدفاع الدنماركي: تحليق المسيّرات عملية يقف خلفها طرف محترف
آخر الأخبار
03:50
وزير الدفاع الدنماركي: تحليق المسيّرات عملية يقف خلفها طرف محترف
0
رياضة
2025-09-08
الدنماركي هيولماند مدربا جديدا لباير ليفركوزن خلفا لتن هاغ
رياضة
2025-09-08
الدنماركي هيولماند مدربا جديدا لباير ليفركوزن خلفا لتن هاغ
0
آخر الأخبار
2025-09-16
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مركزه المستحدث على تلة الحمامص باتجاه محيط المنطقة بالتزامن مع تحليق لمسيرة على علو منخفض
آخر الأخبار
2025-09-16
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مركزه المستحدث على تلة الحمامص باتجاه محيط المنطقة بالتزامن مع تحليق لمسيرة على علو منخفض
0
أخبار دولية
2025-09-23
روسيا تنفي أي علاقة لها بحادث تحليق المسيّرات قرب مطار كوبنهاغن
أخبار دولية
2025-09-23
روسيا تنفي أي علاقة لها بحادث تحليق المسيّرات قرب مطار كوبنهاغن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:14
مجموعة موانىء دبي العالمية توسع حضورها في المشرق العربي بتعيين مدير إقليمي في لبنان
أخبار دولية
05:14
مجموعة موانىء دبي العالمية توسع حضورها في المشرق العربي بتعيين مدير إقليمي في لبنان
0
أخبار دولية
03:02
إيطاليا ترسل سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول مساعدات غزة
أخبار دولية
03:02
إيطاليا ترسل سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول مساعدات غزة
0
أخبار دولية
02:44
إصابة أكثر من ألف تلميذ بتسمم غذائي بعد تناول وجبات مدرسية في إندونيسيا
أخبار دولية
02:44
إصابة أكثر من ألف تلميذ بتسمم غذائي بعد تناول وجبات مدرسية في إندونيسيا
0
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-10
محكمة الاستئناف في الشمال تعلّق قرار انتساب أمين سلام
أخبار لبنان
2025-04-10
محكمة الاستئناف في الشمال تعلّق قرار انتساب أمين سلام
0
آخر الأخبار
2025-06-13
بيان للحكومة الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي "الجبان" يوضح سبب إصرار طهران على التخصيب والتكنولوجيا النووية والقدرات الصاروخية
آخر الأخبار
2025-06-13
بيان للحكومة الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي "الجبان" يوضح سبب إصرار طهران على التخصيب والتكنولوجيا النووية والقدرات الصاروخية
0
فنّ
2025-09-21
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
فنّ
2025-09-21
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
0
أمن وقضاء
2025-08-23
أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة
أمن وقضاء
2025-08-23
أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
أمن وقضاء
03:25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه
0
أخبار دولية
13:06
خطة أميركية لإنهاء حرب غزة
أخبار دولية
13:06
خطة أميركية لإنهاء حرب غزة
0
أخبار دولية
13:04
جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر
أخبار دولية
13:04
جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
2
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
3
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
4
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
5
حال الطقس
02:47
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:47
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
6
أخبار لبنان
14:00
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
أخبار لبنان
14:00
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
7
صحف اليوم
00:08
تمرير الذكرى بما يحفظ هيبة الدولة (اللواء)
صحف اليوم
00:08
تمرير الذكرى بما يحفظ هيبة الدولة (اللواء)
8
خبر عاجل
14:11
ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران
خبر عاجل
14:11
ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More