وزير الدفاع الدنماركي: تحليق المسيرات عملية يقف خلفها طرف محترف

رأى وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن الخميس أن تحليق المسيرات الذي تسبب في إغلاق مطارات محلية مرتين هذا الأسبوع هو عملية ممنهجة يقف خلفها "طرف محترف".



وقال في مؤتمر صحافي: "لا شك أن كل شيء يشير إلى أن هذا من عمل طرف محترف، خاصةً عندما نتحدث عن عملية ممنهجة كهذه في مواقع عدة في وقت واحد تقريبًا. هذا ما أُعرفه بأنه هجوم مركب بأنواع مختلفة من الأسلحة".



بدوره، أكد وزير العدل بيتر هوملغارد عزم كوبنهاغن على تعزيز قدرتها في "رصد" و"تحييد" الطائرات المسيرة.