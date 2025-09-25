الأخبار
مجموعة موانىء دبي العالمية توسع حضورها في المشرق العربي بتعيين مدير إقليمي في لبنان

2025-09-25
أعلنت مجموعة موانىء دبي العالمية "دي بي ورلد" عن تعيين المهندس فؤاد شهاب دندن في منصب نائب الرئيس، والمدير الإقليمي في لبنان.

وسيتولى في هذا الدور تأسيس أول مكتب تمثيلي لــ"دي بي ورلد" في لبنان، والمقرر افتتاحه بحلول شهر ديسمبر 2025، كما سيقود جهود تعزيز حضور "دي بي ورلد" وشراكاتها في لبنان والمشرق العربي على نطاق أوسع.

ولطالما كان للبنان دورًا محوريًا في التجارة الإقليمية والعالمية بفضل موقعه الاستراتيجي المميز على البحر الأبيض المتوسط. وسيساهم وجود "دي بي ورلد" في تعزيز الروابط التجارية بين دولة الإمارات ولبنان ويجسد التزام الشركة بدعم التجارة في بلاد الشام.
 
ويتمتع المهندس فؤاد شهاب دندن بخبرة عالمية كبيرة تزيد عن 30 عامًا في مجالات عديدة منها الاتصالات، وتطوير الأعمال، والعلاقات الدبلوماسية. وشغل منصب سفير لبنان لدى دولة الإمارات منذ عام 2017، وسبق أن تقلد مناصب تنفيذية رفيعة في شركات التكنولوجيا والأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا.
 
وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "يعد تعيين فؤاد خطوة هامة في إطار استراتيجيتنا لبلاد الشام؛ فكفاءته القيادية وتمرسه في القطاع الخاص وخبرته الدبلوماسية عوامل محورية في ترسيخ حضورنا في لبنان واغتنام فرص تعزيز مرونة التجارة في المنطقة". 

من جانبه، قال المهندس فؤاد شهاب دندن، نائب الرئيس والمدير الإقليمي في لبنان، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "يشرفني الانضمام إلى "دي بي ورلد" في هذه المرحلة الحيوية من النمو. وتتمثل أولويتنا القصوى حاليًا في تأسيس مكتبنا التمثيلي في لبنان، والتواصل الوثيق مع الشركاء في القطاعين الحكومي والصناعي، بهدف تحديد حلول عملية لتعزيز التجارة، والحد من المعوقات في سلاسل التوريد، وتوفير فرص دعم إضافية للمصدرين والمستوردين اللبنانيين".
 
ويتواصل ازدهار العلاقات التجارية بين دولة الإمارات ولبنان، إذ بلغ حجم التجارة بين دبي ولبنان 154,000 طن متري بقيمة إجمالية تجاوزت 3 مليارات دولار أميركي خلال عام 2024. ويواصل كل من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) دورهما كبوابة رئيسية لهذا التبادل التجاري، ما يرسخ أهمية دبي كمركز لوجيستي مهم يربط لبنان بالأسواق العالمية. وتضم المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) أكثر من 160 شركة لبنانية تمارس أعمالها في قطاعات حيوية متنوعة مثل الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والإلكترونيات، والمركبات. وتصدر الشركات اللبنانية منتجات الفواكه، والخضروات، والمكسرات، والمشروبات، ومنتجات العناية الشخصية إلى الأسواق العالمية عبر دبي.

ويحمل المهندس فؤاد شهاب دندن درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مادونا في ولاية ميشيغان الأميركية، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة لورانس التكنولوجية في ميشيغان بالولايات المتحدة الأميركية.
 

