الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجموعة موانىء دبي العالمية توسع حضورها في المشرق العربي بتعيين مدير إقليمي في لبنان
أخبار دولية
2025-09-25 | 05:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مجموعة موانىء دبي العالمية توسع حضورها في المشرق العربي بتعيين مدير إقليمي في لبنان
أعلنت مجموعة موانىء دبي العالمية "دي بي ورلد" عن تعيين المهندس فؤاد شهاب دندن في منصب نائب الرئيس، والمدير الإقليمي في لبنان.
وسيتولى في هذا الدور تأسيس أول مكتب تمثيلي لــ"دي بي ورلد" في لبنان، والمقرر افتتاحه بحلول شهر ديسمبر 2025، كما سيقود جهود تعزيز حضور "دي بي ورلد" وشراكاتها في لبنان والمشرق العربي على نطاق أوسع.
ولطالما كان للبنان دورًا محوريًا في التجارة الإقليمية والعالمية بفضل موقعه الاستراتيجي المميز على البحر الأبيض المتوسط. وسيساهم وجود "دي بي ورلد" في تعزيز الروابط التجارية بين دولة الإمارات ولبنان ويجسد التزام الشركة بدعم التجارة في بلاد الشام.
ويتمتع المهندس فؤاد شهاب دندن بخبرة عالمية كبيرة تزيد عن 30 عامًا في مجالات عديدة منها الاتصالات، وتطوير الأعمال، والعلاقات الدبلوماسية. وشغل منصب سفير لبنان لدى دولة الإمارات منذ عام 2017، وسبق أن تقلد مناصب تنفيذية رفيعة في شركات التكنولوجيا والأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "يعد تعيين فؤاد خطوة هامة في إطار استراتيجيتنا لبلاد الشام؛ فكفاءته القيادية وتمرسه في القطاع الخاص وخبرته الدبلوماسية عوامل محورية في ترسيخ حضورنا في لبنان واغتنام فرص تعزيز مرونة التجارة في المنطقة".
من جانبه، قال المهندس فؤاد شهاب دندن، نائب الرئيس والمدير الإقليمي في لبنان، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "يشرفني الانضمام إلى "دي بي ورلد" في هذه المرحلة الحيوية من النمو. وتتمثل أولويتنا القصوى حاليًا في تأسيس مكتبنا التمثيلي في لبنان، والتواصل الوثيق مع الشركاء في القطاعين الحكومي والصناعي، بهدف تحديد حلول عملية لتعزيز التجارة، والحد من المعوقات في سلاسل التوريد، وتوفير فرص دعم إضافية للمصدرين والمستوردين اللبنانيين".
ويتواصل ازدهار العلاقات التجارية بين دولة الإمارات ولبنان، إذ بلغ حجم التجارة بين دبي ولبنان 154,000 طن متري بقيمة إجمالية تجاوزت 3 مليارات دولار أميركي خلال عام 2024. ويواصل كل من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) دورهما كبوابة رئيسية لهذا التبادل التجاري، ما يرسخ أهمية دبي كمركز لوجيستي مهم يربط لبنان بالأسواق العالمية. وتضم المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) أكثر من 160 شركة لبنانية تمارس أعمالها في قطاعات حيوية متنوعة مثل الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والإلكترونيات، والمركبات. وتصدر الشركات اللبنانية منتجات الفواكه، والخضروات، والمكسرات، والمشروبات، ومنتجات العناية الشخصية إلى الأسواق العالمية عبر دبي.
ويحمل المهندس فؤاد شهاب دندن درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مادونا في ولاية ميشيغان الأميركية، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة لورانس التكنولوجية في ميشيغان بالولايات المتحدة الأميركية.
أخبار لبنان
أخبار دولية
موانىء
العالمية
حضورها
المشرق
العربي
بتعيين
إقليمي
لبنان
التالي
انفجار سيارة في تل أبيب
وزير الدفاع الدنماركي: تحليق المسيرات عملية يقف خلفها طرف محترف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-18
الرئيس عون لبطريرك كنيسة المشرق الآشورية: للمحافظة على الحضور المسيحيّ في المشرق العربيّ
أخبار لبنان
2025-08-18
الرئيس عون لبطريرك كنيسة المشرق الآشورية: للمحافظة على الحضور المسيحيّ في المشرق العربيّ
0
أخبار لبنان
2025-09-05
تعيين نقيبة المعالجين الفيزيائين في لبنان رئيسة للاتحاد العربي للعلاج الطبيعي
أخبار لبنان
2025-09-05
تعيين نقيبة المعالجين الفيزيائين في لبنان رئيسة للاتحاد العربي للعلاج الطبيعي
0
أخبار دولية
2025-06-28
مجموعة السبع تتفق على إعفاء الشركات الأميركية من الضريبة الدنيا العالمية
أخبار دولية
2025-06-28
مجموعة السبع تتفق على إعفاء الشركات الأميركية من الضريبة الدنيا العالمية
0
أخبار دولية
2025-09-18
مدير منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار
أخبار دولية
2025-09-18
مدير منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:19
سلوفينيا فرضت حظر سفر على نتنياهو
أخبار دولية
09:19
سلوفينيا فرضت حظر سفر على نتنياهو
0
أخبار دولية
08:29
حاكم منطقة شبه جزيرة القرم: تعطل إمدادات الوقود مرتبط بإغلاق بعض مصافي النفط
أخبار دولية
08:29
حاكم منطقة شبه جزيرة القرم: تعطل إمدادات الوقود مرتبط بإغلاق بعض مصافي النفط
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
هذه التفاصيل عن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة والموقف الإسرائيلي بشأنها
تقارير نشرة الاخبار
07:56
هذه التفاصيل عن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة والموقف الإسرائيلي بشأنها
0
أخبار دولية
07:49
وكالة إنترفاكس نقلًا عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يزال مصدر قلق
أخبار دولية
07:49
وكالة إنترفاكس نقلًا عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يزال مصدر قلق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-08-29
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
فنّ
2025-08-29
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
0
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
0
حال الطقس
2025-06-04
طقس حار أواخر الأسبوع... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-06-04
طقس حار أواخر الأسبوع... إليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2025-09-24
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
حال الطقس
2025-09-24
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
هذه التفاصيل عن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة والموقف الإسرائيلي بشأنها
تقارير نشرة الاخبار
07:56
هذه التفاصيل عن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة والموقف الإسرائيلي بشأنها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف تبدو الأجواء والتحضيرات في الروشة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف تبدو الأجواء والتحضيرات في الروشة؟
0
آخر الأخبار
07:50
الحاج حسن وعز الدين عرضا ملابسات تبرئة العميلين حسنة وعواد
آخر الأخبار
07:50
الحاج حسن وعز الدين عرضا ملابسات تبرئة العميلين حسنة وعواد
0
أخبار لبنان
04:51
"اللقاء الديمقراطي": لإجراء الإنتخابات في موعدها
أخبار لبنان
04:51
"اللقاء الديمقراطي": لإجراء الإنتخابات في موعدها
0
أخبار لبنان
03:46
رئيس الجمهورية إلتقى أبناء الجالية في نيويورك: شاركوا بكثافة في الإنتخابات النيابية
أخبار لبنان
03:46
رئيس الجمهورية إلتقى أبناء الجالية في نيويورك: شاركوا بكثافة في الإنتخابات النيابية
0
أمن وقضاء
03:25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
أمن وقضاء
03:25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
2
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
3
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
4
حال الطقس
02:47
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:47
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
5
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
6
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
7
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
8
أمن وقضاء
05:41
وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل
أمن وقضاء
05:41
وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More