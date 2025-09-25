انفجار سيارة في تل أبيب

وقعت إصابات نتيجة انفجار سيارة في تل أبيب، وفق ما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية.



ولم يتضح بعد سبب الانفجار، ولم تقدم القناة المزيد من التفاصيل.